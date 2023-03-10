Ворог атакував Нікопольський район ракетами і артилерією: кілька населених пунктів без світла

Війська РФ вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Загарбники в ніч проти 10 березня били ракетами та з важкої артилерії по двох громадах, внаслідок чого знеструмлено кілька населених пунктів, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Чиновник зазначив, що російська армія продовжує воювати із мирними громадянами.

"Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків", - розповів він.

Так, противник цілив по Покровській громаді, де зафіксовано "приліт" по енергетичному об'єкту

"Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили", - передав Лисак.

Було частково знеструмлено три населені пункти району. На місці працюють енергетики, ліквідуючи наслідки атаки, щоби повернути людям світло.

"З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач", - повідомляє голова ОВА.

Чиновник додав, що всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються.

Наслідки російських обстрілів Нікопольського району вночі 10 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)