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Прем'єр Фінляндії допустила обговорення передачі Україні винищувачів

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П'ятниця 10 березня 2023 21:53
Прем'єр Фінляндії допустила обговорення передачі Україні винищувачів Фото: Санна Марін, прем'єр Фінляндії (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія може розпочати обговорення передачі Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умови.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

За її словами, такі дискусії можуть розпочатися у Фінляндії, оскільки країна закупила у США сучасні винищувачі F-35.

"Думаю, ми могли б обговорити Hornet - чи можна було запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна", - заявила прем'єр.

При цьому голова уряду уточнила, що обговорення щодо передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранній стадії і для таких поставок потрібне широке міжнародне співробітництво.

Варто зауважити, що зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і близько двадцяти тренувальних моделей. Замінити їх на F-35 планується до 2026 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Марін сьогодні, 10 березня, відвідала Київ із робочим візитом.

Зокрема, вона провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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