Прем'єр Фінляндії допустила обговорення передачі Україні винищувачів
Фінляндія може розпочати обговорення передачі Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умови.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.
За її словами, такі дискусії можуть розпочатися у Фінляндії, оскільки країна закупила у США сучасні винищувачі F-35.
"Думаю, ми могли б обговорити Hornet - чи можна було запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна", - заявила прем'єр.
При цьому голова уряду уточнила, що обговорення щодо передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранній стадії і для таких поставок потрібне широке міжнародне співробітництво.
Варто зауважити, що зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і близько двадцяти тренувальних моделей. Замінити їх на F-35 планується до 2026 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Марін сьогодні, 10 березня, відвідала Київ із робочим візитом.
Зокрема, вона провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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