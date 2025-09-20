Нові санкції ЄС проти РФ та вторгнення російських МіГ-31 до Естонії: новини за 19 вересня

Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. Тим часом російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

Заборона на імпорт СПГ і не тільки: ЄС представив 19-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила вже 19-й пакет антиросійських санкцій. Зокрема, країни Європи можуть повністю відмовитися від російського скрапленого природного газу.

Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії

Російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії.

Джерела Politico розповіли, що три російські МіГ-31, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", прямували в бік Таллінна. Для їхнього перехоплення в повітря піднімали італійські F-35.

У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що російські МіГ-31 перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин. За даними відомства, порушення сталося над Фінською затокою.

На цьому тлі в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.

Окрім того, уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

Сирський назвав перші результати контрнаступу ЗСУ в Донецькій області

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.

Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

"Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - дев'ять", - додав Сирський.

За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський розповів, що втрати РФ за цей час становлять 2456 осіб, серед них безповоротні - 1322. Також суттєво поповнено обмінний фонд.

При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки.

Є зброя в профіциті. Зеленський розкрив, кому і що саме експортуватиме Україна

За словами президента Володимира Зеленського, Україна експортуватиме іншим країнам деякі види своєї зброї, завдяки чому покриє дефіцит бюджету. Таким чином збільшиться виробництво дронів для фронту.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту", - зазначив президент.

Він підкреслив, що певні види сучасної зброї Україна може виробляти в значно більших обсягах, ніж може сама профінансувати, а певні види зброї вже у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно.

"Приклад - морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види", - пояснив Зеленський.

Зеленський призначив першого військового омбудсмена

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсменом Ольгу Решетилову.

До цього Решетилова була уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Також глава держав затвердив положення про Офіс військового омбудсмена.

Він буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.