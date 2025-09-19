ua en ru
Естонія запросила консультації з НАТО після інциденту з російськими МіГ-31К

Естонія, П'ятниця 19 вересня 2025 21:21
Естонія запросила консультації з НАТО після інциденту з російськими МіГ-31К Ілюстративне фото: Естонія вимагає проведення консультацій з НАТО (Збройні сили України)
Автор: Антон Корж

Уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу. Це сталося після того, як три російські літаки МіГ-31К порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала у соцмережі Х (Twitter).

Міхал нагадав, що три російські літаки порушили повітряний простір країни, але винищувачі НАТО вигнали порушників геть.

"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4", - написав прем'єр.

Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували у повітряному просторі країни щонайменше 12 хвилин. Врешті-решт російські літаки втекли після того, як на місце інциденту з'явилися винищувачі НАТО.

На цьому тлі в МЗС Естонії викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту. За заявою міністерства, це вже четверте порушення повітряного простору країни за рік.

Зокрема 8 вересня російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії. Він перебував у повітряному просторі країни чотири хвилини та доволі швидко втік на територію РФ.

