Новые санкции ЕС против РФ и вторжение российских МиГ-31 в Эстонию: новости за 19 сентября

Запрет на импорт СПГ и не только: ЕС представил 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия представила уже 19-й пакет антироссийских санкций. В частности, страны Европы могут полностью отказаться от российского сжиженного природного газа.

Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии

Российские истребители МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии.

Источники Politico рассказали, что три российских МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", направлялись в сторону Таллинна. Для их перехвата в воздух поднимали итальянские F-35.

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что российские МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут. По данным ведомства, нарушение произошло над Финским заливом.

На этом фоне в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста.

Кроме того, правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса.

Сирский назвал первые результаты контрнаступления ВСУ в Донецкой области

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов. У врага большие потери.

Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

"Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять", - добавил Сырский.

По его словам, всего во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них безвозвратные - 1322. Также существенно пополнен обменный фонд.

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.

Есть оружие в профиците. Зеленский раскрыл, кому и что именно будет экспортировать Украина

По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет экспортировать другим странам некоторые виды своего оружия, благодаря чему покроет дефицит бюджета. Таким образом увеличится производство дронов для фронта.

"Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта", - отметил президент.

Он подчеркнул, что определенные виды современного оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем может сама профинансировать, а определенные виды оружия уже в значительно большем объеме, чем реально нужно.

"Пример - морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды", - пояснил Зеленский.

Зеленский назначил первого военного омбудсмена

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена и принял решение назначить первым военным омбудсменом Ольгу Решетилову.

До этого Решетилова была уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Также глава государств утвердил положение об Офисе военного омбудсмена.

Он будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.