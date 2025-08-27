Нові правила виїзду з України для чоловіків і операція ССО в Криму: новини за 26 серпня

Чоловікам віком до 22 років дозволили виїжджати з України. Тим часом Сили спецоперацій України провели операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

Чоловікам до 22 років дозволили виїзд за кордон: що змінюється

Українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон. Відповідну постанову схвалив уряд.

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Бійці ССО в тимчасово окупованому Криму вивели з ладу об'єкти логістики росіян

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ в тимчасово окупованому Криму вивели з ладу низку об'єктів логістики росіян.

"Продовжуємо знищувати логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму", - зазначили в ССО.

Зеленський зробив важливу заяву щодо Сумщини та Харківщини після наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Серед ключових тем - ситуація на фронті, створення резервів і робота з партнерами щодо гарантій безпеки.

"Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи", - зазначив Зеленський.

Генштаб відреагував на чутки про "окупацію" двох сіл у Дніпропетровській області

Чутки про нібито окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області є неправдивими. Українські воїни продовжують оборону, зазначили в Генштабі.

Там додали, що просування окупантів у районі Запорізького було зупинено.

США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО, - FT

США планують брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. У Вашингтоні пропонують допомогу в розвідці та захисті українського неба, пише Financial Times.

Неназвані джерела видання повідомили, що американські чиновники минулого тижня пообіцяли європейським брати участь у "координації" гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією.