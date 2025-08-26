Генштаб відреагував на чутки про "окупацію" двох сіл у Дніпропетровській області
Чутки про нібито окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області є неправдивими. Українські воїни продовжують оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
Ситуація навколо Запорізького
Як зазначили в Генштабі, українські воїни зупинили просування росіян у районі села Запорізьке.
"(ЗСУ - ред.) продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт", - додало військове командування.
Ситуація навколо Новогеоргіївки
При цьому в Генштабі додали, що в районі села Новогеоргіївка тривають активні бойові дії.
"Наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками", - уточнили там.
Фото: Запорізьке і Новогеоргіївка на карті (натисніть, щоб збільшити)
У Генштабі підкреслили, що чутки про окупацію цих населених пунктів "не відповідають дійсності".
Чутки в мережі
Нагадаємо, раніше аналітики DeepState оновили свою інтерактивну карту. Згідно з новими даними, росіяни нібито контролюють села Запорізьке і Новогеоргіївка, які розташовані неподалік адмінкордону Дніпропетровської області з Донецькою.
Спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна розповів, що російські солдати зайшли в ці два села і намагаються там закріпитися. При цьому окупацію він не підтверджував.