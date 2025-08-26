ua en ru
Бійці ССО у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу об'єкти логістики росіян

Вівторок 26 серпня 2025 12:03
Бійці ССО у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу об'єкти логістики росіян Фото: ССО вивели з ладу об'єкти логістики росіян у Криму (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу ряд об'єктів логістики росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики", - зазначили у ССО.

Повідомляється, що знищені та пошкоджені об'єкти інфраструктури забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.

Вибухи у тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом могла перебувати залізнична станція Урожайна у селищі Червоногвардійське.

Окрім того, у ніч на 21 серпня Сили спеціальних операцій успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя. Спецоперація порушила логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, у липні в окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів. Після цього у мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому "Бельбек".

Крим Вторгнення Росії до України
