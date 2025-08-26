Бійці ССО у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу об'єкти логістики росіян

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу ряд об'єктів логістики росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики", - зазначили у ССО.

Повідомляється, що знищені та пошкоджені об'єкти інфраструктури забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.