Зеленський зробив важливу заяву щодо Сумщини й Харківщині після наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Серед ключових тем – ситуація на фронті, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи", - зазначив Зеленський.

За його словами, у ході наради також належну увагу приділили Донеччині та Запоріжжю, обговоривши потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків.

"Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи", - додав президент України.

За словами глави держави, оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом.