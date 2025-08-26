Зеленський зробив важливу заяву щодо Сумщини й Харківщині після наради з військовими
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Серед ключових тем – ситуація на фронті, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.
"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи", - зазначив Зеленський.
За його словами, у ході наради також належну увагу приділили Донеччині та Запоріжжю, обговоривши потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків.
"Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи", - додав президент України.
За словами глави держави, оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом.
Ситуація на фронті
Покровський напрямок останнім часом залишається найгарячішою ділянкою фронту. За даними ранкового зведення Генштабу, станом на 26 серпня, саме тут протягом доби відбулася найбільша кількість бойових зіткнень.
Також повідомлялось, що українські прикордонники відбили ворожий наступ на Покровському напрямку та взяли в полон групу окупантів. В мережі з'явилося відео.
24 серпня також стало відомо, що українські захисники провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів відразу три населених пункти.