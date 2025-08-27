Новые правила выезда из Украины для мужчин и операция ССО в Крыму: новости за 26 августа

Мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезжать из Украины. Тем временем Силы спецопераций Украины провели операцию на территории временно оккупированного Крыма.

Более детально о том, что произошло во вторник, 26 августа, - в материале РБК-Украина .

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу: что меняется

Украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Соответствующее постановление приняло правительство.

По словам премьера Юлии Свириденко, правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян

Бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян.

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму", - отметили в ССО.

Зеленский сделал важное заявление по Сумщине и Харьковщине после совещания с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными. Среди ключевых тем - ситуация на фронте, создание резервов и работа с партнерами по гарантиям безопасности.

"Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", - отметил Зеленский.

Генштаб отреагировал на слухи об "оккупации" двух сел в Днепропетровской области

Слухи о якобы оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области являются ложными. Украинские воины продолжают оборону, отметили в Генштабе.

Там добавили, что продвижение оккупантов в районе Запорожского было остановлено.

США готовы усилить безопасность послевоенной Украины разведкой и системами ПВО, - FT

США планируют участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. В Вашингтоне предлагают помощь в разведке и защите украинского неба, пишет Financial Times.

Неназванные источники издания сообщили, что американские чиновники на прошлой неделе пообещали европейским участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины после завершения войны с Россией.