США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО, - FT
США планують брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. У Вашингтоні пропонують допомогу в розвідці та захисті українського неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Неназвані джерела видання повідомили, що американські чиновники минулого тижня пообіцяли європейським брати участь у "координації" гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією.
Зокрема, чиновники США заявили про готовність надати "стратегічні можливості", зокрема розвідку і спостереження, зайнятися командуванням і управлінням, а також допомогти системами ППО для підтримки будь-якої європейської місії в Україні.
Чиновники уточнили, що післявоєнна підтримка передбачає участь американських літаків, логістику і наземні радари для підтримки європейської місії та системи ППО України.
Як пише FT, США зможуть використовувати свої ресурси розвідки, спостереження та управління для супутникового контролю за дотриманням перемир'я і скоординованої роботи західних військ на території України.
Чиновники також попередили, що реалізація такої пропозиції залежить від зобов'язань європейських столиць розгорнути десятки тисяч військ в Україні. За їхніми словами, пропозиція все ще може бути відкликана.
У Пентагоні, коментуючи такі чутки, розповіли виданню, що заходи "перебувають на стадії попереднього розгляду, і Міністерство оборони не коментуватиме попередні питання".
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не виключила, що США можуть надати підтримку Україні з повітря в рамках гарантій безпеки.
Вона уточнювала, що президент США Дональд Трамп виключає тільки присутність американських солдатів в Україні.
При цьому сам Трамп учора, 25 серпня, пообіцяв, що США братимуть участь у наданні Україні гарантій безпеки "з точки зору підтримки".