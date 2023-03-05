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Окупанти готуються. Гуменюк попередила про загрозу точкових ракетних атак

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Одеса, Неділя 05 березня 2023 08:57
Окупанти готуються. Гуменюк попередила про загрозу точкових ракетних атак Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак. Ворог може завдати точкових ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетної атаки.

"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - сказала речниця.

Гуменюк пояснила, що у разі точкових атак ворог підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, відволікаючи увагу.

Вона попередила українців про можливі ракетні пуски та закликала не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок 5 березня на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходиться чотири ракетоносії ворога. Загальний залп може становити 24 ракети "Калібр".

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