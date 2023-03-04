Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж було обіцяно, - Пристайко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайко в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

Як відзначив Пристайко, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримую від союзника більше допомоги, ніж запитувала.

"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти.", - пояснив посол.

Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.