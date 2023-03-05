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П'ять БПЛА, п'ять танків та 930 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

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Україна, Неділя 05 березня 2023 08:16
П'ять БПЛА, п'ять танків та 930 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 5 березня (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 930 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків та п'ять БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6692 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2426 (+12) од,
  • РСЗВ - 488 (+1) од,
  • засоби ППО - 248 (+1) од,
  • літаків - 302 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2071 (+5),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5299 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 232 (+2).

Як повідомлялось, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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