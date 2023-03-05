П'ять БПЛА, п'ять танків та 930 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 5 березня (t.me/ministry_of_defense_ua)

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 930 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків та п'ять БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6692 (+9) од,

артилерійських систем - 2426 (+12) од,

РСЗВ - 488 (+1) од,

засоби ППО - 248 (+1) од,

літаків - 302 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2071 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5299 (+10) од,

спеціальна техніка - 232 (+2).