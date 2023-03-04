ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На оборону Бахмута направили елітні підрозділи ЗСУ, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Субота 04 березня 2023 09:40
На оборону Бахмута направили елітні підрозділи ЗСУ, - британська розвідка Фото: на захист Бахмута направили елітні підрозділи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, сили регулярної російської армії та групи "Вагнера" продовжили наступ на північні околиці міста, які нині є утримуваним Україною виступом, вразливим для російських атак із трьох сторін.

За даними британської розвідки, Україна укріплює цей район елітними підрозділами.

Водночас за останні 36 годин два ключові мости в Бахмуті були зруйновані, у тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання Бахмуту з міста Часів Яр.

"Утримувані Україною маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, командувач Силами спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним