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Росіяни через втрати відмовляються йти у наступ, а медики приховують дані, - Маляр

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Україна , Неділя 05 березня 2023 11:38
Росіяни через втрати відмовляються йти у наступ, а медики приховують дані, - Маляр Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво намагається приховати дані про втрати в Україні. Проте окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тому відмовляються йти в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що росіяни намагаються приховати втрати. Госпіталі та лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими окупантами, їх майже не евакуюють в Росію на лікування.

"З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками", - додала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що інформація про реальні втрати Росії швидко поширюється серед окупантів. Тому підрозділи відмовляються йти в наступ та атаки.

"Приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування", - зазначила вона.

За словами Маляр, російське командування активізувало примусові та каральні заходи, щоб покращити дисципліну та запобігти дезертирству.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили 930 російських окупантів.

Крім того, за даними британської розвідки, росіяни під Бахмутом кидають у бій піхоту з саперними лопатами без техніки, аби зекономити боєприпаси.

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