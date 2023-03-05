Росіяни через втрати відмовляються йти у наступ, а медики приховують дані, - Маляр

Російське керівництво намагається приховати дані про втрати в Україні. Проте окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тому відмовляються йти в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що росіяни намагаються приховати втрати. Госпіталі та лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими окупантами, їх майже не евакуюють в Росію на лікування.

"З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками", - додала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що інформація про реальні втрати Росії швидко поширюється серед окупантів. Тому підрозділи відмовляються йти в наступ та атаки.

"Приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування", - зазначила вона.

За словами Маляр, російське командування активізувало примусові та каральні заходи, щоб покращити дисципліну та запобігти дезертирству.