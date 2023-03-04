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Коли Кабмін обере нового директора НАБУ: відповідь Шмигаля

Новость на русском →
Україна, Субота 04 березня 2023 16:14
Коли Кабмін обере нового директора НАБУ: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, конкурсна комісія визначила і подала Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури", - заявив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що уряд вже на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ.

Нагадаємо, після вибору трьох претендентів на посаду директора НАБУ, переможця має обрати Кабмін.

Детальніше про те, коли завершиться конкурс до НАБУ і чому це важливо для ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Прем'єр-міністр НАБУ Денис Шмигаль
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