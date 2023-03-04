Коли Кабмін обере нового директора НАБУ: відповідь Шмигаля

Сьогодні, 4 березня, конкурсна комісія визначила і подала Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він повідомив, що уряд вже на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ.

"Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, після вибору трьох претендентів на посаду директора НАБУ, переможця має обрати Кабмін.

Детальніше про те, коли завершиться конкурс до НАБУ і чому це важливо для ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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