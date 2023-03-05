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Два українських пілота прибули в США для навчання на симуляторі F-16 - NBC

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США, Неділя 05 березня 2023 02:17
Два українських пілота прибули в США для навчання на симуляторі F-16 - NBC Фото: українські пілоти прибули в США для навчання на симуляторі F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Оцінка навичок українських пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі у Тусоні, штат Аризона, і може бути продовжена залученням інших українських пілотів. Повідомляється, що американська влада затвердили перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця.

Це перше таке відрядження українських пілотів до США для проходження оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Зазначається, що головною метою є покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування.

"Програма має на меті оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще радити їм, як використовувати надані їм можливості", - заявив посадовець адміністрації США.

У той же час, два представники адміністрації наголосили, що це не тренувальна програма, і українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування в США. Пілоти будуть користуватися симулятором, що може імітувати польоти різних типів літаків.

При цьому акцентується, що ніяких планів по передачі F-16 Україні поки що немає.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

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