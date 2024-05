Нове засідання "Рамштайн" і загибель президента Ірану в авіакатастрофі: новини за 20 травня

Війна Росії проти України: останні новини

ППО, танки Leopard і не лише. Підсумки зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

Західні союзники України провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Партнери зробили низку заяв та оголосили про поставки військової допомоги.

Детальніше про те, що отримає Україна від партнерів - у матеріалі РБК-Україна.

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. Авіакатастрофа сталась 19 травня.

Разом з президентом Ірану в авіакатастрофі загинув і глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.

Окрім них у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та декілька інших не названих осіб. Всі вони загинули.

Зеленський після розмови із Сирським про ситуацію на фронті: всюди зберігаємо контроль

Президент Володимир Зеленський вчора, 20 травня, обговорював ситуацію в Донецькій і Харківській областях із головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

За словами президента, скрізь українські військові зберігають контроль.

"Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби - і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців у Харківській області, і в інших місцях боїв", - заявив президент.

Також він уточнив, що це знову і знову повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад.

Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді в Парижі

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у столиці Франції.

Зазначається, що очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт провели неформальну зустріч із представниками українських та іноземних медіа, на якій оголосили, що Україна їде на Олімпіаду. Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win".

"Цього разу для України Олімпіада - це насамперед великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що в Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі", - заявив Бідний.

Іспанія офіційно анонсувала поставку Україні партії танків Leopard

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+

В Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних через додаток Резерв+.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила вона.

ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА

Збройні сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми у місті не припиняються

"У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ", - заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.

"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - зазначив він.

МКС домагається видачі ордера на арешт глави ХАМАСу та прем'єра Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Їх обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Газі.

За його словами, МКС також домагається видачі ордерів на арешт міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґалланта, а також двох інших високопоставлених лідерів ХАМАС - Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, лідера "Бригад Аль-Кассема", відомішого як Мохаммед Дейф, та Ісмаїла Ханії, політичного лідера ХАМАС.

Ордери проти ізраїльських політиків стали першим випадком, коли МКС вибрав як мішень вищого керівника близького союзника Сполучених Штатів. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд із російським диктатором Володимиром Путіним, якому МКС видав ордер на арешт у зв'язку з війною Москви в Україні.

Тепер колегія суддів МКС розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт.