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МКС домагається видачі ордера на арешт глави ХАМАСу та прем'єра Ізраїлю

Понеділок 20 травня 2024 14:57
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МКС домагається видачі ордера на арешт глави ХАМАСу та прем'єра Ізраїлю Фото: головний прокурор МКС Карім Хан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Їх обвинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Газі.

Про це заявив головний прокурор МКС Карім Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, МКС також домагається видачі ордерів на арешт міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґалланта, а також двох інших високопоставлених лідерів ХАМАС - Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, лідера "Бригад Аль-Кассема", відомішого як Мохаммед Дейф, та Ісмаїла Ханії, політичного лідера ХАМАС.

Ордери проти ізраїльських політиків стали першим випадком, коли МКС вибрав як мішень вищого керівника близького союзника Сполучених Штатів. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд із російським диктатором Володимиром Путіним, якому МКС видав ордер на арешт у зв'язку з війною Москви в Україні.

Тепер колегія суддів МКС розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт.

За словами прокурора, обвинувачення проти Сінвара, Ханії та аль-Масрі охоплюють "винищення, вбивство, захоплення заручників, зґвалтування і сексуальне насильство в ув'язненні".

"Світ був вражений 7 жовтня, коли людей вирвали зі своїх спалень, зі своїх будинків, із різних кібуців в Ізраїлі", - сказав Хан, додавши, що "люди дуже страждають".

Війна в Ізраїлі

З минулого року Ізраїль проводить військові операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Оскільки в жовтні 2023 року терористи вторглися в Ізраїль і вбили та викрали сотні ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб.

Більша частина цього району була окупована ізраїльськими військами і зруйнована внаслідок бойових дій. Ізраїль почав вторгнення в місто Рафах на півдні Сектора Газа, яке все ще перебуває під контролем ХАМАСу.

Однак деякі країни США і Європи розкритикували Тель-Авів за такий план і звинуватили ізраїльтян у порушенні міжнародного права і, можливо, у загибелі великої кількості людей під час нападу на місто.

Про те, на якому етапі війна Ізраїлю з ХАМАСом, – у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Сектор Газа Нетаньяху МКС
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