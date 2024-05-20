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Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Понеділок 20 травня 2024 07:10
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Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі Фото: Ібрагім Раїсі, президент Ірану (ЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. Авіакатастрофа сталась 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr.

Разом з президентом Ірану в авіакатастрофі загинув і глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.

Окрім них у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та декілька інших не названих осіб. Всі вони загинули.

Оновлено о 07:55.

Смерть президента Ірану Раїсі підтвердив віцепрезидент країни Мансурі. Уряд Ірану проведе екстрене засідання у зв'язку із загибеллю президента і глави МЗС країни, повідомляють іранські ЗМІ.

Авіакатастрофа із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі

У суботу, 19 травня, ЗМІ почали заявляти, що вертоліт, на борту якого був президент Ірану, здійснив жорстку посадку в горах.

Пошукова операція вертольота тривала понад 10 годин. Зокрема, ЗМІ заявляли, що один з пасажирів вертольота нібито виходив на зв'язок. Пізніше Туреччина направила для пошуку Раїсі безпілотник, який виявив уламки вертольота.

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Іран Авиакатастрофа
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