ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді в Парижі

Понеділок 20 травня 2024 21:33
UA EN RU
Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді в Парижі Архівне фото: очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний (facebook com minmolodsport)
Автор: Дмитро Браславський

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у столиці Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного.

Зазначається, що очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт провели неформальну зустріч із представниками українських та іноземних медіа, на якій оголосили, що Україна їде на Олімпіаду. Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win".

"Цього разу для України Олімпіада - це насамперед великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що в Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі", - заявив Бідний.

Очільник міністерства нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу.

Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та боротися за ліцензії на Олімпійські ігри.

Присутність росіян на Олімпіаді в Парижі

Попри військове вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет допустив до участі в спортивному заході громадян Білорусі та Росії, але в нейтральному статусі. Їм заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

А нещодавно Національний олімпійський комітет України повідомив, що для українських спортсменів розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
NEWS
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни