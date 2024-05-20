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На Запоріжжі під час гасіння пожежі окупанти атакували рятувальників з дрона

Понеділок 20 травня 2024 10:26
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На Запоріжжі під час гасіння пожежі окупанти атакували рятувальників з дрона Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запорізькій області під час гасіння пожежі російські окупанти атакували рятувальників з дрона. Внаслідок цього отримав поранення один із рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України в Telegram.

"Ворог скинув боєприпас з дрону на рятувальників. Сталося це вчора у селі Новоандріївка Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники саме в цей час гасили пожежу у будинку після обстрілу.

"Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні.

Атаки на Україну

В ніч на 20 травня, окупанти з Росії знову жорстоко обстріляли Україну. Протягом ночі ворог завдав ударів з різних видів озброєння по мирних містах та селах нашої країни. Зокрема, ворог здійснив пуск балістичної ракети "Іскандер-М" на Харківську область.

Крім того, було зафіксовано 29 ворожих безпілотників типу "Шахед". Більшість дронів було збито українськими ППО.

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