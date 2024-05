Новое заседание "Рамштайн" и гибель президента Ирана в авиакатастрофе: новости за 20 мая

Война России против Украины: последние новости

ПВО, танки Leopard и не только. Итоги встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате "Раммштайн". Партнеры сделали ряд заявлений и объявили о поставках военной помощи.

Подробнее о том, что получит Украина от партнеров – в материале РБК-Украина .

Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета на границе с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла 19 мая.

Вместе с президентом Ирана в авиакатастрофе погиб и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, который сопровождал Раиси в поездке.

Кроме них в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других не названых лиц. Все они погибли.

Зеленский после разговора с Сырским о ситуации на фронте: всюду сохраняем контроль

Президент Владимир Зеленский вчера, 20 мая, обсуждал ситуацию в Донецкой и Харьковской областях с главкомом ВСУ Александром Сырским.

По словам президента, везде украинские военные сохраняют контроль.

"Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы - и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев в Харьковской области, и в других местах боев", - заявил президент.

Также он уточнил, что это снова и снова возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин.

Украина официально объявила об участии в Олимпиаде в Париже

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции.

Отмечается, что глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт провели неформальную встречу с представителями украинских и иностранных медиа, на которой объявили, что Украина едет на Олимпиаду. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win".

"На этот раз для Украины Олимпиада - это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", - заявил Бедный.

Испания официально анонсировала поставку Украине партии танков Leopard

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, содержащий танки Leopard и боеприпасы.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что поставка должна состояться в конце июня.

Роблес объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на ВВК через Резерв+

В Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.

"То есть фактически не осуществляя визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она.

ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА

Вооруженные силы Украины примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы в городе не прекращаются

"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - заявил заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха.

Семенуха добавил, что сегодня есть несколько прилетов КАБами по Липцам.

"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - отметил он.

МУС добивается выдачи ордера на арест главы ХАМАС и премьера Израиля

Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября и последующей войной в Газе.

По его словам, МУС также добивается выдачи ордеров на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС - Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, лидера "Бригад Аль-Кассема", более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС.

Ордера против израильских политиков стали первым случаем, когда МУС выбрал в качестве мишени высшего руководителя близкого союзника Соединенных Штатов. Это решение ставит Нетаньяху в один ряд с российским диктатором Владимиром Путиным, которому МУС выдал ордер на арест в связи с войной Москвы в Украине.

Теперь коллегия судей МУС рассмотрит заявление Хана о выдаче ордеров на арест.