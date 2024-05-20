Литвиненко: ситуація на фронті не катастрофічна, але є нюанс

Ситуація на фронті складна, але не катастрофічна. Росія намагається створити сіру зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександра Литвиненка у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа".

Як розповів Литвиненко, Сили оборони продовжують бої за населені пункти у Донецькій, а також Запорізькій областях. Водночас гірше те, що ворог спрямовує свої повітряні удари проти об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують великі індустріальні міста Сходу й Півдня України.

"Путін (Володимир Путін, - ред.) реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", - додав секретар РНБО.

За його словами, ворог використовує так звану стратегію провокування міграційної кризи, оскільки внаслідок обстрілів помирають й страждають не лише військові, але й діти, жінки та літні люди.

Росія намагається змінити світовий порядок

Литвиненко додав, що Росія націлена не лише на повну окупацію України, але й на зміну світового порядку.

"Місце права має посісти сила, місце прав людини - свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство", - додав він.

Секретар РНБО зауважив, що ворог розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Захід повинен бути сильнішим та готовим застосувати цю силу.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 19 квітня, на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог 4056 разів обстріляв позиції наших військ та мирні населені пункти.

Також додамо, що останні тижні росіяни активізували бойові дії на Харківському напрямку. Спочатку ворог намагався прорвати лінію оборони наших воїнів, а потім розтягнути лінію активних бойових дій в бік Донецької області.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, росіяни не можуть здійснити завдання, яке було причиною активізації наступу на Харківську область.