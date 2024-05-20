Зеленський після розмови із Сирським про ситуацію на фронті: всюди зберігаємо контроль
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, обговорював ситуацію в Донецькій і Харківській областях із головкомом ЗСУ Олександром Сирським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
За словами президента, скрізь українські військові зберігають контроль.
"Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби - і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців у Харківській області, і в інших місцях боїв", - заявив президент.
Також він уточнив, що це знову і знову повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад.
Захист Харкова і Сум
Президент сказав, що це також стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.
"На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світу досі не вистачає. Але маємо все ж таки перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили Patriot нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші", - сказав він.
Президент подякував усім партнерам, які розуміють цю потребу та її значення - реальну стратегічну силу ППО в цій війні.
Ситуація на фронті
Українські війська стримують натиск російських військових практично по всій лінії фронту. При цьому ЗСУ не вистачає зброї для повноцінної відсічі окупантам.
Зеленський сьогодні заявив, що кожне рішення країн Заходу про військову допомогу Україні приходить із запізненням приблизно на рік.
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