Іспанія офіційно анонсувала поставку Україні партії танків Leopard

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня. Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров. Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.