Новая цена на газ, прописка в Дие, повышение зарплат и налогов: что изменится с 1 декабря

В последний месяц года украинцев ожидает несколько важных изменений. С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, повысятся пенсии и зарплаты, но также увеличатся налоги. В Дие появится услуга по смене места прописки и возможность получить выплаты за прививку от COVID-19. В то же время список профессий для обязательной вакцинации снова расширят, а правила карантина изменятся.

Подробнее обо всех нововведениях декабря - в материале РБК-Украина ниже.

Повышение прожиточного минимума

С 1 декабря 2021 в Украине прожиточный минимум составит:

для трудоспособных граждан - 2481 грн (ранее 2379 грн).

для детей до 6 лет - 2100 грн (ранее 2013 грн);

для детей от 6 до 18 лет - 2618 грн (ранее 2510 грн);

для нетрудоспособных лиц - 1934 грн (ранее 1854 грн).

К значению прожиточного минимума привязаны величины социальных и трудовых выплат. Таким образом, в декабре также произойдет увеличение пенсий для разных категорий граждан и пособий по безработице.

Минимальная зарплата вырастет на 500 гривен

Согласно закону о госбюджете, с 1 декабря размер минимальной заработной платы увеличится до 6500 грн. На протяжении года минимальная зарплата в Украине составляла 6000 грн.

Также вырастет размер почасовой ставки оплаты труда - с 36,11 грн до 39,12 грн.

Кому в декабре повысят пенсии

Для пенсионеров по возрасту, которые получают минимальную пенсию, ее размер увеличится на 80 грн - с 1854 грн до 1934 грн с 1 декабря.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) будут получать на 200 грн больше - 2600 грн.

Кроме того, произойдет перерасчет размеров надбавок и доплат к пенсиям, в т.ч. за сверхнормовой стаж.

Налоги для ФЛП

С 1 декабря увеличится сумма Единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование. Она рассчитывается по ставке 22% от размера минимальной зарплаты.

Минимальная величина ЕСВ составит 1430 грн в месяц (ранее 1320 грн) как с зарплаты наемных работников, так и с доходов физических лиц-предпринимателей на едином налоге.

Максимальный размер ЕСВ рассчитывается как 22% от величины 15 минимальных зарплат, то есть с 1 декабря он вырастет с 19 800 до 21 450 грн.

Цены на газ в декабре

Тарифы от украинских газоснабжающих компаний в декабре в среднем колеблются от 7,79 гривен до 13,5 гривен за кубометр газа. При этом более 30 поставщиков газа установили базовые годовые предложения для бытовых потребителей ниже 8 гривен за кубометр.

Так, "Нафтогаз" предлагает цену в 7,96 грн/куб.м клиентам, которые оформили тарифный план "Фиксированный" на год.

Для домохозяйств, в которых ГК "Нафтогаз" является поставщиком "последней надежды" (ПОН), с 1 декабря перестанет действовать льготная цена 7,96 грн/куб.м.

В компании предупредили, что все клиенты ПОН должны выбрать рыночного поставщика услуги и заключить с ним договор в течении 60 дней.

Смена прописки в Дие

На портале Дия с 1 декабря запускается услуга по смене места регистрации проживания в режиме онлайн. В Министерстве цифровой трансформации анонсировали начало бета-тестирования новой функции почти по всей Украине.

Оформить новое место прописки можно будет за одни сутки без бюрократических процедур и посещения госучреждений. Мужчинам не придется брать справку из военкомата. Не нужно ехать в родной город, если человек хочет там зарегистрироваться.

Для участия в тестировании услуги заявитель должен быть старше 14 лет. Необходимо наличие ИНН и квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя и владельца/совладельцев жилья. Право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости.

Услуга пока недоступна в Днепре, Одессе, Черновцах, Николаеве и Херсоне.

Правила карантина в "желтой" зоне изменятся

Обновленные правила адаптивного карантина начнут действовать с 6 декабря. В регионах "желтой" зоны ограничения существенно усилятся. В частности, будет запрещено:

работа заведений образования, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

массовые мероприятия;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность объектов по размещению (исключение - гостиницы, санатории и социальные заведения);

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать при наличии сертификата о получении хотя бы одной прививки от коронавируса, сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на COVID-19 у всех сотрудников, посетителей/клиентов заведений или мероприятий.

Также стоит отметить, что срок действия "желтого" сертификата о вакцинации одной дозой с 6 декабря сократится до 30 дней (ранее 120 дней).

Новые профессии в списке обязательной вакцинации

С 9 декабря в Украине будут отстранять от исполнения обязанностей непривитых работников:

учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий стратегического значения ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Представители всех перечисленных профессий обязаны пройти полный курс вакцинации в установленный период. Иначе они должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключение возможно только в случае наличия абсолютных противопоказаний к прививке.

В списке профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работники местных государственных администраций и структурных подразделений, работники сферы бразования.

Выплаты за прививку от коронавируса

Все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в декабре могут рассчитывать на выплату в размере 1 тысячи гривен.

C 19 декабря 2021 стартует программа выплат для граждан, получивших две дозы прививки. Деньги будут начислять на виртуальную платежную карточку через приложение Дия по определенному алгоритму.

Потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

Данной программой правительство намерено поддержать сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от карантина, и мотивировать людей сделать прививку от COVID-19.