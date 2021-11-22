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В Украине повысят налоги с зарплаты: кому придется платить больше

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 15:00
В Украине повысят налоги с зарплаты: кому придется платить больше Фото: с 1 декабря с зарплаты придется платить минимум 1430 гривен (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минимальный размер зарплаты в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года на 500 гривен до 6 500 гривен. Минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) вырастет до 1 430 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Сильнее всего повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей (ФОПов) на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.

Отметим, всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Напомним, большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране.

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