Цены на газ могут вырасти с 1 декабря: "Нафтогаз" предупредил 500 тысяч домохозяйств
ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГК "Нафтогаз Украины".
Как отмечается в сообщении, бытовые потребители природного газа, которых обслуживает ПОН, должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.
"Подчеркиваем, что ГК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды"", - говорится в сообщении.
На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.
Напомним, ранее Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ПОН). Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена для бытовых потребителей на уровне 7,96 грн за 1 куб. метр (с учетом НДС). До этого цена на октябрь составляла 16,56 гривен за кубометр.