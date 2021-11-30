Адаптивный карантин в Украине изменили. Когда новые правила вступят в силу: официальная дата
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По словам Ляшко, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря.
"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.
С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.
Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:
- принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;
- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Куда можно без вакцинации
Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.
Сколько областей в "желтой" зоне сегодня
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольскую,
- Кировоградская,
- Черновицкую,
- Харьковскую.
В "желтой" зоне действуют такие правила:
- масочный режим, социальная дистанция:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
- дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.
- Теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.