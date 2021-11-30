Нова ціна на газ, прописка в Дії, підвищення зарплат та податків: що зміниться з 1 грудня

В останній місяць року на українців чекає кілька важливих змін. З 1 грудня зросте прожитковий мінімум, підвищаться пенсії та зарплати, але також збільшаться податки. У Дії з'явиться послуга зі зміни місця прописки та можливість отримати виплати за щеплення від COVID-19. Водночас перелік професій для обов'язкової вакцинації знову розширять, а правила карантину зміняться.

Докладніше про всі нововведення грудня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 грудня 2021 року в Україні прожитковий мінімум складе:

для працездатних громадян – 2481 грн (раніше 2379 грн).

для дітей до 6 років – 2100 грн (раніше 2013 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 грн (раніше 2510 грн);

для непрацездатних осіб – 1934 грн (раніше 1854 грн).

До значення прожиткового мінімуму прив'язані величини соціальних та трудових виплат. Таким чином, у грудні також відбудеться збільшення пенсій для різних категорій громадян та допомоги з безробіття.

Мінімальна зарплата зросте на 500 гривень

Згідно із законом про держбюджет, з 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати збільшиться до 6500 грн. Упродовж року мінімальна зарплата в Україні становила 6000 грн.

Також зросте розмір погодинної ставки оплати праці – з 36,11 грн до 39,12 грн.

Кому у грудні підвищать пенсії

Для пенсіонерів за віком, які отримують мінімальну пенсію, її розмір збільшиться на 80 грн – з 1854 грн до 1934 грн з 1 грудня.

Непрацюючі пенсіонери старше 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) отримуватимуть на 200 грн більше – 2600 грн.

Крім того, відбудеться перерахунок розмірів надбавок та доплат до пенсій, у т.ч. за понаднормовий стаж.

Податки для ФОП

З 1 грудня збільшиться сума Єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Вона розраховується за ставкою 22% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір ЄСВ складе 1430 грн на місяць (раніше 1320 грн) як із зарплати найманих працівників, так і з доходів фізичних осіб-підприємців на єдиному податку.

Максимальний обсяг ЄСВ розраховується як 22% від величини 15 мінімальних зарплат, тобто з 1 грудня він зросте з 19 800 до 21 450 грн.

Ціни на газ у грудні

Тарифи від українських газопостачальних компаній у грудні в середньому коливаються від 7,79 до 13,5 гривень за кубометр газу. При цьому понад 30 постачальників газу встановили базові річні пропозиції для побутових споживачів нижче за 8 гривень за кубометр.

Так, "Нафтогаз" пропонує ціну 7,96 грн/куб.м клієнтам, які оформили тарифний план "Фіксований" на рік.

Для домогосподарств, у яких ДК "Нафтогаз" є постачальником "останньої надії" (ПОН), з 1 грудня перестане діяти пільгова ціна 7,96 грн/куб.м.

У компанії попередили, що всі клієнти ПОН мають обрати ринкового постачальника послуги та укласти з ним договір протягом 60 днів.

Зміна прописки в Дії

На порталі Дія з 1 грудня запускається послуга зміни місця реєстрації проживання в режимі онлайн. У Міністерстві цифрової трансформації анонсували початок бета-тестування нової функції майже по всій Україні.

Оформити нове місце прописки можна буде за добу без бюрократичних процедур і відвідування держустанов. Чоловікам не доведеться брати довідку із військкомату. Не треба їхати до рідного міста, якщо людина хоче там зареєструватися.

Для участі у тестуванні послуги заявник має бути старше 14 років. Необхідна наявність ІПН та кваліфікованого електронного підпису (КЕП) заявника та власника/співвласників житла. Право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості.

Послуга поки недоступна у Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Миколаєві та Херсоні.

Правила карантину у "жовтій" зоні зміняться

Оновлені правила адаптивного карантину почнуть діяти з 6 грудня. У регіонах "жовтої" зони обмеження суттєво посиляться. Зокрема, буде заборонено:

робота закладів освіти, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників;

масові заходи;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність об'єктів з розміщення (виняток - готелі, санаторії та соціальні заклади);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діятимуть за наявності сертифіката про отримання хоча б одного щеплення від коронавірусу, сертифіката про одужання або негативного тесту на COVID-19 у всіх співробітників, відвідувачів/клієнтів закладів чи заходів.

Також варто зазначити, що термін дії "жовтого" сертифікату про вакцинацію однією дозою з 6 грудня скоротиться до 30 днів (раніше 120 днів).

Нові професії у списку обов'язкової вакцинації

З 9 грудня в Україні відсторонять від виконання обов'язків нещеплених працівників:

установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;

організацій, що надають соціальні послуги, заклади захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств стратегічного значення ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Представники всіх перелічених професій мають пройти повний курс вакцинації у встановлений період. Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, за винятком наявності у них абсолютних протипоказань до щеплення.

У списку професій для обов'язкової вакцинації вже знаходяться працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, працівники місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів, працівники сфери освіти.

Виплати за щеплення від коронавірусу

Всі українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, у грудні можуть розраховувати на виплату у розмірі 1 тисячі гривень.

З 19 грудня 2021 року стартує програма виплат для громадян, які отримали дві дози щеплення. Гроші нараховуватимуть на віртуальну платіжну картку через застосунок "Дія" за певним алгоритмом.

Витратити їх можна буде на квитки в кінотеатр, театр чи концерт, заняття спортом, подорожі Україною потягом чи літаком.

Цією програмою уряд має намір підтримати сфери бізнесу, що найбільше постраждали від карантину, і мотивувати людей зробити щеплення від COVID-19.