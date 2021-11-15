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До конца 2021 года повышение получат две группы пенсионеров

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 11:58
До конца 2021 года повышение получат две группы пенсионеров Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

До конца 2021 года повышение получат только две группы пенсионеров. В 2022 году планируется 12 этапов адресного повышения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".

По ее словам, первая группа, которая получит повышение в 2021 году, это пенсионеры с маленькими пенсиями, которые имеют небольшой страховой стаж - с 1 декабря увеличатся минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Также соответственно будут перечислены надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж.

"Вторая группа - это пенсионеры, старше 65 лет, у которых страховой стаж больше 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин. С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривен до 2600 гривен вследствие повышения минимальной заработной платы", - сказала она.

Министр напомнила, что на следующий год составили календарь повышения пенсий, который включает 12 этапов адресного повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

"Один из этапов - это индексация пенсий в марте. Надеюсь, что народные депутаты к этому времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить несправедливость, которая возникла, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей - государственных служащих, ученых, журналистов, военных", - отметила министр.

Лазебная также сообщила, что с октября следующего года расширят линейку возрастных доплат к пенсии пожилым людям на категорию пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. Также минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен.

"Также есть этапы, которые будут касаться повышения пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС", - добавила министр.

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

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