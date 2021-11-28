ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смена места жительства онлайн. "Дия" с 1 декабря запускает тест по всей Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 13:24
Смена места жительства онлайн. "Дия" с 1 декабря запускает тест по всей Украине Фото: в "Дии" появится новая функция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На портале "Дия" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Эта услуга станет доступна с 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, сообщил министр.

"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале "Дия". Регистрация здесь", - сообщил он.

Федоров подчеркнул, что услуга полностью трансформируется, поскольку больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.

Министр добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит