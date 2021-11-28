Смена места жительства онлайн. "Дия" с 1 декабря запускает тест по всей Украине

На портале "Дия" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Эта услуга станет доступна с 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, сообщил министр.

"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале "Дия". Регистрация здесь", - сообщил он.

Федоров подчеркнул, что услуга полностью трансформируется, поскольку больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.

Министр добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет".