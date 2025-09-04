Новачок "Динамо" потрапив у скандал через репости про Путіна та Соловйова

Гравець і його дружина поширювали пропаганду РФ

Гравець поширював контент з популяризатором "русского мира" Володимиром Соловйовим та матеріали, які вихваляють російську культуру.

Ситуація ускладнилася ще й тим, що дружина гравця теж поширювала контент з участю диктатора Володимира Путіна і публікувала фото з ностальгією за СРСР. Наразі футболіст зробив свій акаунт приватним.

Поширення пропаганди на акаунті Владислава Бленуце та його дружини (скриншот: tiktok.com/@vlad.blanuta)

Обурення фанатів та коментар президента Динамо

Скандал викликав хвилю обурення серед уболівальників, адже Україна вже понад десять років протистоїть російській агресії. Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував ситуацію.

"Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною - він буде грати в Динамо Київ. Якщо ні - він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення", - зазначив Суркіс в інтерв’ю "Чемпіон".

Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій, також відреагував на скандал довкола новачка київського клубу, підкресливши чутливість теми для українського суспільства та спортивної спільноти.

"Хтось вишукує позаторішні емодзі при відборі на проживання в гуртожитку. Тим часом футбольний клуб "Динамо Київ", - йдеться в повідомленні на його особистій сторінці у Facebook.

Деталі контракту та трансферу Бленуце

Динамо підписало 23-річного румунського нападника на п’ять років - до літа 2030 року.

Владислав Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.

Сума трансферу наразі не розголошується, але, за даними ЗМІ, становить 2,6 млн євро. Якщо це так, то це найдорожче підписання клубу з 2021 року.

Що далі очікує на гравця

Поки Владислав Бленуце не приїхав до Києва, остаточне рішення щодо його участі у матчах Динамо залежатиме від його особистої реакції на скандал.

Клуб готовий прийняти гравця за умови адекватної позиції щодо поширеного контенту.