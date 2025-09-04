Новичок "Динамо" попал в громкий скандал из-за репостов Путина и Соловьева

Игрок и его жена распространяли пропаганду РФ

Игрок распространял контент с популяризатором "русского мира" Владимиром Соловьевым и материалы, восхваляющие российскую культуру.

Ситуация осложнилась еще и тем, что жена игрока тоже распространяла контент с участием диктатора Владимира Путина и публиковала фото с ностальгией по СССР. Сейчас футболист сделал свой аккаунт частным.

Распространение пропаганды на аккаунте Владислава Бленуце и его жены (скриншот: tiktok.com/@vlad.blanuta)

Возмущение фанатов и комментарий президента Динамо

Скандал вызвал волну возмущения среди болельщиков, ведь Украина уже более десяти лет противостоит российской агрессии. Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию.

"Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы. Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной - он будет играть в Динамо Киев. Если нет - он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение", - отметил Суркис в интервью "Чемпион".

Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лиховий, также отреагировал на скандал вокруг новичка киевского клуба, подчеркнув чувствительность темы для украинского общества и спортивного сообщества.

"Кто-то выискивает позапрошлогодние эмодзи при отборе на проживание в общежитии. Тем временем футбольный клуб "Динамо Киев", - говорится в сообщении на его личной странице в Facebook.

Детали контракта и трансфера Бленуце

Динамо подписало 23-летнего румынского нападающего на пять лет - до лета 2030 года.

Владислав Бленуце перешел из Крайовы, чтобы закрыть позицию, которая освободилась после трансфера Владислава Ваната.

Сумма трансфера пока не разглашается, но, по данным СМИ, составляет 2,6 млн евро. Если это так, то это самое дорогое подписание клуба с 2021 года.

Что дальше ожидает игрока

Пока Владислав Бленуце не приехал в Киев, окончательное решение относительно его участия в матчах Динамо будет зависеть от его личной реакции на скандал.

Клуб готов принять игрока при условии адекватной позиции относительно распространенного контента.