"Динамо" оголосило заявку на Лігу конференцій 2025/26: всі новачки в складі киян

Київське "Динамо" офіційно оголосило склад на груповий етап Ліги конференцій сезону 2025/26. До заявки увійшли всі літні новачки команди, а перший матч кияни проведуть проти англійського "Крістал Пелас" 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Динамо оголосило заявку на єврокубки

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив список футболістів київського "Динамо", які візьмуть участь у груповому етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Головний тренер Олександр Шовковський включив до заявки 29 гравців, серед яких всі літні новачки клубу.

Серед захисників до списку приєдналися Василь Буртник та Аліу Тіаре, а в лінії атаки з’явилися Шола Огундана та Владіслав Бленуце. Водночас універсал Максим Брагару залишився поза заявкою.

Повний склад "Динамо" на Лігу конференцій 2025/26:

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, В'ячеслав Суркіс

Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, В'ячеслав Суркіс Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Василь Буртник, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко

Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Василь Буртник, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Микола Михайленко

Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Микола Михайленко Нападники: Шола Огундана, Анхель Торрес, Едуардо Герреро, Владислав Бленуце, Матвій Пономаренко

Суперники та календар матчів

У груповому раунді Ліги конференцій кияни зіграють проти шести команд: англійського "Крістал Пелас", турецького "Самсунспора", боснійського "Зріньскі", кіпрської "Омонії", італійської "Фіорентини" та вірменського "Ноаха".

Перший матч заплановано на 2 жовтня проти "Крістал Пелас".

Тренерський штаб підкреслив, що ставка робиться на інтеграцію новачків та максимальну конкуренцію за місця в складі. Зокрема, літні придбання повинні підсилити як оборонну лінію, так і атакувальний потенціал команди.