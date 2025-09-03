Ванат назвав топ-5 футболістів України: чотири легенди "Динамо" і один "Шахтаря"

Нападник "Жирони" Владислав Ванат, який нещодавно залишив київське "Динамо", поділився власним баченням символічної збірної України. На прохання пресслужби іспанського клубу 23-річний форвард склав команду з п’яти футболістів, яких вважає найвидатнішими в історії нашого футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу в соцмережі Instagram .

Ванат склав символічну збірну України: кого форвард включив до топ-5

Чотири з п’яти місць у списку зайняли представники столичного клубу, який виховав самого Ваната.

На воротах він поставив Олександра Шовковського, з яким працював у "Динамо". У захисті молодий нападник обрав Іллю Забарного, що вже виступає за "Парі Сен-Жермен".

Єдиний виняток у цій компанії - опорний півзахесник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Він наразі гравець турецького клубу "Еюпспор".

Легендарна атака 90-х

У нападі Владислав віддав перевагу дуету, який свого часу зробив "Динамо" грізним суперником у Європі, Сергію Реброву та Андрію Шевченку.

На його думку, саме ця пара найкраще символізує успіхи українського футболу на міжнародній арені.

Топ-5 українських футболістів за версією Владислава Ваната:

Олександр Шовковський

Ілля Забарний

Тарас Степаненко

Сергій Ребров

Андрій Шевченко

Новий етап у кар’єрі

Нагадаємо, у трансферне вікно Владислав Ванат перейшов із "Динамо" до "Жирони", де буде грати з іншим українцем Віктором Циганковим.