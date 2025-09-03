Ванат назвав топ-5 футболістів України: чотири легенди "Динамо" і один "Шахтаря"
Нападник "Жирони" Владислав Ванат, який нещодавно залишив київське "Динамо", поділився власним баченням символічної збірної України. На прохання пресслужби іспанського клубу 23-річний форвард склав команду з п’яти футболістів, яких вважає найвидатнішими в історії нашого футболу.
Ванат склав символічну збірну України: кого форвард включив до топ-5
Чотири з п’яти місць у списку зайняли представники столичного клубу, який виховав самого Ваната.
На воротах він поставив Олександра Шовковського, з яким працював у "Динамо". У захисті молодий нападник обрав Іллю Забарного, що вже виступає за "Парі Сен-Жермен".
Єдиний виняток у цій компанії - опорний півзахесник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Він наразі гравець турецького клубу "Еюпспор".
Легендарна атака 90-х
У нападі Владислав віддав перевагу дуету, який свого часу зробив "Динамо" грізним суперником у Європі, Сергію Реброву та Андрію Шевченку.
На його думку, саме ця пара найкраще символізує успіхи українського футболу на міжнародній арені.
Топ-5 українських футболістів за версією Владислава Ваната:
-
Олександр Шовковський
-
Ілля Забарний
-
Тарас Степаненко
-
Сергій Ребров
-
Андрій Шевченко
Новий етап у кар’єрі
Нагадаємо, у трансферне вікно Владислав Ванат перейшов із "Динамо" до "Жирони", де буде грати з іншим українцем Віктором Циганковим.
