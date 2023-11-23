Нова зустріч "Рамштайн" та арешт нардепа Одарченка: новини за 22 листопада

Коаліція ППО та сигнали Путіну. "Рамштайн-17" готує допомогу Україні: перші підсумки

Союзники України знову зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада 2023 року. У центрі уваги - посилення української протиповітряної оборони (ППО) та допомога військам на фронті.

РБК-Україна у матеріалі привело заяви та перші підсумки сімнадцятого за рахунком "Рамштайну".

Нардепу від "Слуги народу" Одарченко суд обрав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата України від "Слуги народу" Андрія Одарченка у вигляді арешту.

Слідство підозрює його у спробі підкупу посадової особи.

ЄС готує план надання Україні довгострокових зобов'язань щодо безпеки, - Bloomberg

Європейський Союз готує план для надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, повідомляє Bloomberg.

Він включає механізм довгострокової військової підтримки, навчання військових ЗСУ та підтримку розвитку оборонної промисловості держави.

Рада підтримала санкції проти російської оборонки на 50 років

Верховна Рада України в середу, 22 листопада, підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про секторальні обмежувальні заходи щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

У ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді росіян під час нагородження

У Збройних силах України офіційно підтвердили удар по російських окупантах 810-ї бригади морської піхоти.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок успішного удару було знищено кілька десятків російських терористів. Ще близько сотні дістали тяжкі поранення.

Зеленський про Трампа: готовий вислухати його "план", але віддати Крим та Донбас - це не світ

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність ознайомитися із "мирним планом" колишнього президента США Дональда Трампа. Але якщо він передбачає територіальні поступки, це не призведе до миру.

Глава Пентагону під час "Рамштайну" надіслав сигнал Путіну

Під час нового засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке стартувало сьогодні, його учасники направили російському диктатору Володимиру Путіну чіткий сигнал.

Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін.

Путін відзначився новою цинічною заявою про війну в Україні на G20

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на саміті "Великої двадцятки" зробив нову цинічну заяву про Україну.

Він згадав про "переговори", зазначивши, що Кремль від них "не відмовлявся".

Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні партії БТР

Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів до України.

152 депутати проголосували за та 57 проти.

Marder, тягачі та не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні.

До нового пакету увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.