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Marder, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Середа 22 листопада 2023 17:15
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Marder, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу Архівне фото: Німеччина передала Україні нову військову допомогу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини та Міноборони України.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Що ще отримала Україна

  • 1 танк для розмінування Winsent-1;
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядів 155 мм калібру;
  • 2428 криптофонів;
  • 2 тягачі 8x8 HX81;
  • 2 напівпричепи;
  • 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 2 карети швидкої допомоги.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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