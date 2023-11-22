Зеленський про Трампа: готовий вислухати його "план", але віддати Крим та Донбас - це не мир

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність ознайомитися з "мирним планом" колишнього президента США Дональда Трампа. Але якщо він передбачає територіальні поступки, то це не приведе до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю каналу Fox News .

За словами глави держави, він готовий до діалогу з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово заявляв, що буцімто може "дуже швидко влаштувати мирну угоду для України".

"Я готовий. Якщо у нього (Трампа - ред.) є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план", - зазначив Зеленський.

Що казав Трамп про Україну

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, який планує брати участь у виборах президента США у 2024 році, пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін.

При цьому він також заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже запрошував Трампа приїхати в Україну. Так глава держави відреагував на обіцянку Трампа "припинити війну в Україні за 24 години" у разі переобрання.

Своєю чергою Зеленський сказав, що йому вистачить "24 хвилини", аби пояснити екс-президенту США, що той не закінчить війну, а переговори з російським диктатором Володимиром Путіним неможливі. У відповідь Трамп відхилив запрошення, нібито через те, що не хоче "створювати конфлікт інтересів".

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