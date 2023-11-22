Путін відзначився новою цинічною заявою про війну в Україні на G20

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на саміті "Великої двадцятки" зробив нову цинічну заяву щодо України. Він згадав про "перемовини", зазначивши, що Кремль він них "не відмовлявся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на G20.

Виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг оминути тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що потрібно "думати, як припинити цю трагедію".

"Військові дії - це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною", - викинув чергову порцію абсурду Путін.

В контекст агресії проти України він також приплів і війну між Ізраїлем та ХАМАС, провівши паралелі з так званим "переворотом" в Україні (так в кремлівська влада називає події на Майдані) та "винищенням населення в Палестині".

"Війна в Україні не може не вражати, але переворот в Україні та винищення громадянського населення там і в Палестині хіба не вражають?" - додав Путін.

Україна не веде перемовин з Росією

Варто зауважити, що кремлівська влада час від часу вдається до подібних заяв на кшталт "готовності до переговорів з Україною", але лише на потрібних Москві умовах.

Українська сторона якщо на початку повномасштабної війни ще намагалася вести перемовини з агресором, щоб протидіяти ескалації. То зараз і вже досить довгий час між Києвом та Москвою не відбувається жодних перемовин стосовно миру.(окрім питання щодо обміну полоненими, яке останнім часом також блокує РФ).

Рішення України не вести перемовини з диктатором було остаточним після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України. Це сталося 30 вересня 2022 року. Тоді ж президент Володимир Зеленський чітко заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і буде говорити лише тоді, коли до влади в країни-агресора прийде інше керівництво. В останніх заявах глава держави наголошував так: єдина умова для переговорів з Кремлем - це повністю звільненні від ворога тимчасово окуповані території.

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