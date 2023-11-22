Нардепу від "Слуги народу" Одарченку суд обрав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 22 листопада, обрав запобіжний захід для народного депутата України від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нардепу від "Слуги народу" Одарченку.

Слідство підозрює його у спробі підкупу службової особи.

Одарченко може вийти із СІЗО

Він також може внести заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки:

прибувати на кожну вимогу та виклик викликом до слідчого судді, прокурора, суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого судді, прокурора, суду;

повідомляти слідчого суддю, прокурора, суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Деталі справи

Учора Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йшлося про Андрія Одарченка.

Народний депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.