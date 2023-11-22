Глава Пентагону під час "Рамштайну" надіслав сигнал Путіну

Під час нового засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке стартувало сьогодні, його учасники надіслали російському диктатору Володимиру Путіну чіткий сигнал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".

Він зазначив, що вже понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу протистояти путінській агресії.

"І боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять за свою агресію, вони продовжують загрожувати світу. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі як Путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось від того, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу", - заявив Остін.

Міністр оборони США акцентував, що підтримка України у її боротьбі з російською агресією є непохитною.

"Наша єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас чи перемогти в змаганні за волю", - сказав Остін та нагадав, що диктатор, продовжуючи свою війну змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї.

Сьогодні стартував "Рамштайн-17"

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Традиційно її відкрив глава Міноборони США Ллойд Остін.

Очікується, що партнери сьогодні обговорять посилення української протиповітряної оборони та нагальних потреб на фронті.

Які події передували новому "Рамштайну" та чого очікувати від нової зустрічі союзників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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