ЄС готує план надання Україні довгострокових зобов'язань щодо безпеки, - Bloomberg

Європейський Союз готує план для надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Він включає механізм довгострокової військової підтримки, навчання військових ЗСУ та підтримку розвитку оборонної промисловості держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Журналісти змогли ознайомитися з проектом документа, основа якого була надана країнам-членам Євросоюзу. План обговорюватиметься послами ЄС цього тижня, і лідерами блоку - у грудні.

Деталі плану

Рамкова програма Євросоюзу включає такі пропозиції:

"передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість;

навчання військовослужбовців Збройних Сил України;

розширення співробітництва з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

зміцнення здатності України протистояти кіберзагрозам та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України щодо розмінування та вирішення проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомогу Україні у її програмі реформ, пов'язаної з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, озброєнь та боєприпасів, та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу України та зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Також зазначається, що план ляже в основу консультацій з Україною та країнами "Великої сімки".

Гарантії безпеки

Нагадаємо, члени G7 домовилися на саміті НАТО у 2023 році щодо узгодження набору двосторонніх гарантій безпеки з Україною, спрямованих на стримування російської агресії проти країни.

Україна, своєю чергою, зобов'язалася продовжити низку реформ, у тому числі в правоохоронній та судовій системі, а також у секторах безпеки та оборони.

Деякі з ключових країн-союзників України прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.

З якими труднощами стикається підтримка ЄС

Зазначимо, що обговорення такого плану відбувається на тлі невиконання Євросоюзом свого зобов'язання надати Силам оборони України один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також на тлі переговорів про довгострокову допомогу, що "зайшли в глухий кут", зазначається в публікації.

У документі йдеться, що підтримка постачання зброї, як і раніше, надаватиметься через "Європейський фонд миру" - механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

За словами дипломата ЄС у розмові з журналістами, початковий план ЄС виділити 20 мільярдів євро (21,8 мільярда доларів) протягом 4 років на відшкодування передачі озброєння для України залишається під загрозою зриву через те, що деякі держави-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитись про умови.

Натомість країни ЄС сподіваються досягти домовленості про виділення 5 мільярдів євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки надалі, пише Bloomberg.

Також очікується, що лідери ЄС обговорять на грудневому саміті рекомендацію Єврокомісії офіційно розпочати переговори щодо членства з Україною.

Нагадаємо, що деякі потоки підтримки для України від ЄС блокує Угорщина - Будапешт хоче, щоб Брюссель спочатку обговорив її спільну стратегію щодо Києва, сказав інший дипломат.