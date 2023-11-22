В ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді росіян під час нагородження

В Збройних силах України офіційно підтвердили ураження по російських окупантах 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян й гаряче привітали їх", - пише СтратКом.

Як стверджують пропагандисти, внаслідок успішного удару було знищено кілька десятків російських терористів. Ще близько сотні отримали тяжкі поранення.

Удар по 810-й бригаді

Військові вже назвали вищезгаданий удар помстою терористам за атаку по наших воїнах на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.

Ворога "накрили" в День ракетно-артилерійських військ під час нагородження 19 листопада. Згідно з даними джерела РБК-Україна, останній командувач бригади "видохся в тил". Ще сім комбригів вже ліквідовані силами ЗСУ.