Нова загроза: ворожі "Шахеди" почали полювати на екіпажі ППО, - "Флеш"

13:25 13.04.2026 Пн
2 хв
Росія застосувала нову хитру тактику проти мобільно-вогневої групи
aimg Олена Чупровська
Нова загроза: ворожі "Шахеди" почали полювати на екіпажі ППО, - "Флеш" Фото: радник Міноборони розкрив деталі нової атаки "Шахедів" (t.me/serhii_flash)

Росія вдарила керованим дроном по мобільній вогневій групі, яка в цей момент сама збивала "Шахед". Загинув екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрєстнова у Telegram.

Новий метод: два дрони замість одного

"На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", - написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов.

Йдеться про тактику, коли один дрон відволікає розрахунок на себе, а другий атакує людей. Це вже не поодинокий випадок.

Що важливо знати екіпажам

Бескрєстнов звернувся до всіх структур і родів військ, де задіяні МВГ. За його словами, потрібно:

  • заздалегідь думати про маскування;
  • мати готовий план дій на випадок атаки дроном;
  • бути готовими до цієї загрози і морально, і фізично.

"Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу", - наголосив він.

Нагадаємо, що між Росією та Україною під час Великодня діяло перемир'я. Втім, РФ зовсім його не дотримувалась. Росіяни використали тишу для підготовки до нових атак і перегрупування сил.

Всього за два дні у Генштабі нарахували понад 10 тисяч атак Росії проти України. А на Сумщині ворог узагалі пішов в наступ. Біля кордону зафіксовано кілька зон вклинення армії РФ.

Не полишили росіяни і своїх атак на енергосистему України. Вчора було атаковано Чернігівщину. Тисячі українців залишилися без світла через обстріл критичної інфраструктури.

Російська Федерація Україна ППО Атака дронів
