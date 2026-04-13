Новая угроза: вражеские "Шахеды" начали охотиться на экипажи ПВО, - "Флеш"

Россия ударила управляемым дроном по мобильной огневой группе, которая в этот момент сама сбивала "Шахед". Погиб экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram .

Новый метод: два дрона вместо одного

"К сожалению, имеем еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж", - написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Речь идет о тактике, когда один дрон отвлекает расчет на себя, а второй атакует людей. Это уже не единичный случай.

Что важно знать экипажам

Бескрестнов обратился ко всем структурам и родам войск, где задействованы МВГ. По его словам, нужно:

заранее думать о маскировке;

иметь готовый план действий на случай атаки дроном;

быть готовыми к этой угрозе и морально, и физически.

"Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе", - подчеркнул он.