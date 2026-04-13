Новая угроза: вражеские "Шахеды" начали охотиться на экипажи ПВО, - "Флеш"
Россия ударила управляемым дроном по мобильной огневой группе, которая в этот момент сама сбивала "Шахед". Погиб экипаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
Новый метод: два дрона вместо одного
"К сожалению, имеем еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж", - написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Речь идет о тактике, когда один дрон отвлекает расчет на себя, а второй атакует людей. Это уже не единичный случай.
Что важно знать экипажам
Бескрестнов обратился ко всем структурам и родам войск, где задействованы МВГ. По его словам, нужно:
- заранее думать о маскировке;
- иметь готовый план действий на случай атаки дроном;
- быть готовыми к этой угрозе и морально, и физически.
"Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе", - подчеркнул он.
Напомним, что между Россией и Украиной во время Пасхи действовало перемирие. Впрочем, РФ совсем его не придерживалась. Россияне использовали тишину для подготовки к новым атакам и перегруппировки сил.
Всего за два дня в Генштабе насчитали более 10 тысяч атак России против Украины. А на Сумщине враг вообще пошел в наступление. У границы зафиксировано несколько зон вклинения армии РФ.
Не оставили россияне и своих атак на энергосистему Украины. Вчера была атакована Черниговская область. Тысячи украинцев остались без света из-за обстрела критической инфраструктуры.