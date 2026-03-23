Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нова загроза з Білорусі. Росія розгорне там станції керування дронами, - Зеленський

18:32 23.03.2026 Пн
2 хв
Москва також готує ударний плацдарм і на окупованих територіях
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирається розгорнути в Білорусі чотири станції управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Флеш показав новий рідкісний дрон росіян "Клин", який збили Сили оборони

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі", - наголосив президент.

Він додав, що доручив очільнику ГУР Міноборони Олегу Іващенку поінформувати партнерів України та представників медіа щодо тих даних, які можна оприлюднити.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, українські хакери понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.

Наприкінці лютого Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі. З їх допомогою країна-агресорка використовувала реактивні дрони.

Російські дрони

Зазначимо, російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

РБК-Україна раніше писало, що РФ вдалася до показової атаки на Київ, витративши 40 дороговартісних "Ланцетів". Ці дрони не мали шансів на успіх через обмежену дистанцію польоту, а операція мала суто пропагандистський характер.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяБілорусьВійна в УкраїніДрони