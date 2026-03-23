Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Новая угроза из Беларуси. Россия развернет там станции управления дронами, - Зеленский

18:32 23.03.2026 Пн
2 мин
Москва также готовит ударный плацдарм и на оккупированных территориях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается развернуть в Беларуси четыре станции управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Флеш показал новый редкий дрон россиян "Клин", который сбили Силы обороны

"Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси", - подчеркнул президент.

Он добавил, что поручил главе ГУР Минобороны Олегу Иващенко проинформировать партнеров Украины и представителей СМИ о тех данных, которые можно обнародовать.

Роль Беларуси в войне

Напомним, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

В конце февраля Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси. С их помощью страна-агрессор использовала реактивные дроны.

Российские дроны

Отметим, российские оккупанты активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте. Ранее враг использовал более дорогие БПЛА - "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

РБК-Украина ранее писало, что РФ прибегла к показательной атаке на Киев, потратив 40 дорогостоящих "Ланцетов". Эти дроны не имели шансов на успех из-за ограниченной дистанции полета, а операция носила сугубо пропагандистский характер.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБеларусьВойна в УкраинеДрони